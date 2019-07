ANA - Aeroportos já enviou à APA informação pedida sobre aeroporto do Montijo

A ANA - Aeroportos de Portugal remeteu à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a informação adicional pedida no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do aeroporto do Montijo, disse hoje à Lusa fonte da gestora aeroportuária.

Em 07 de junho, a ANA afirmou à Lusa que a APA lhe tinha feito chegar "um pedido de esclarecimentos adicionais", no âmbito do "procedimento habitual de tomada de decisão para a declaração de conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)".





Na altura, a gestora dos aeroportos portugueses afirmou que as questões seriam "respondidas dentro de um mês" e, hoje, em resposta à Lusa, fonte oficial disse que a informação já foi enviada à APA.