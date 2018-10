ANA lança aviso aos passageiros com voo esta terça-feira

Miguel Baltazar

Alguns voos desta terça-feira requerem maior antecedência no aeroporto de Lisboa. Tudo porque esta terça-feira, 9 de Outubro, realiza-se entre as 7:00 e as 9:00 uma reunião de trabalhadores do Posto de Fronteira do Aeroporto Humberto Delgado (SEF).

Devido a essa reunião, está prevista uma redução de efectivos – inspectores – do SEF, com diminuição do nível de serviço do controlo de fonteira no Aeroporto de Lisboa, refere em comunicado a ANA, Aeroportos de Portugal.

A ANA "apela aos passageiros com destino ao Reino Unido, Irlanda, e países fora da Europa com voos com partida antes das 10:30 que procurem chegar ao aeroporto com maior antecedência para acautelar eventuais atrasos provocados pela redução do serviço prevista para o controlo de fronteira".