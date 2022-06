ANA passa de prejuízos a lucros de 25,5 milhões

A empresa explica o regresso aos resultados positivos com a recuperação do tráfego no ano passado, face a 2019, de 42%, atingindo 24,9 milhões de passageiros, assim como com a capacidade do grupo “em manter a sua base de custos próxima dos valores de 2020”.

ANA passa de prejuízos a lucros de 25,5 milhões









