Anacom obriga CTT a reduzir preços devido a falhas no serviço  

Os CTT não cumpriram dois indicadores de qualidade do serviço postal universal no ano passado, pelo que o aumento dos preços a vigorar este ano não será tão elevado como o previsto. Como os novos tarifários entraram em vigor a 1 de Abril, os CTT vão mesmo ter de reduzir os valores praticados.

"Os CTT incumpriram em 2017 dois indicadores de qualidade do serviço postal universal pelo que a Anacom determinou que terão que reduzir em 0,085 pontos percentuais os preços que vigorem em 2018", refere uma nota do regulador sectorial, dando conta que "a actualização de preços implementada pelos CTT para este ano tinha sido de 4,5%, a variação média ponderada dos preços do cabaz de serviços de correspondências, encomendas e correio editorial, não possa ultrapassar 4,415% em 2018".



Esta redução de preços decorre "da aplicação do mecanismo de compensação", que é estabelecido quando não são cumpridos os indicadores de qualidade.



Os dois indicadores que os CTT incumpriram dizem respeito à entrega no correio azul no continente e ao encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário.

(Notícia em actualização)