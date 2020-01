Anacom reforça aplicação para medir velocidade da internet

A Anacom introduziu novas funcionalidades na aplicação NET.mede, lançada em 2013 e que tem como principal objetivo permitir aos consumidores medir a real velocidade da internet disponibilizado pelo operador contratado.





Em comunicado, o regulador liderado por Cadete de Matos detalha que a renovação deste serviço, visa " tornar mais fácil o diagnóstico da qualidade das ligações à Internet e medir a velocidade de internet". Nesse seguimento, os utilizadores desta aplicação vão passar a "usufruir de uma experiência de utilização mais intuitiva e com novas funcionalidades, para além de um novo ambiente gráfico", acrescenta.





A partir de agora, no final dos testes de velocidade com o NET.mede, em todas as versões, "é apresentado um relatório com o valor dos parâmetros medidos, bem como informação qualitativa que mostra, de forma indicativa e em função dos resultados, exemplos de utilizações e serviços que a ligação testada permite usar, como sejam jogar online em rede ou realizar uma videochamada", lê-se na mesma nota.





A Anacom sublinha que desde 2017 que esta aplicação já disponibiliza estatísticas de resultados dos testes de velocidade efetuados pelos utilizadores através do browser. E, nesse sentido, adianta que "de futuro poderão vir a ser disponibilizadas também estatísticas de resultados dos testes realizados através da app".





A primeira versão do NET.mede foi lançada pela Anacom em 2013, tendo desde então sido realizados pelos utilizadores mais de 3 milhões de testes através deste serviço. A aplicação está disponível para computadores, com sistemas operativos Windows e MacOS, e para smartphones e tablets, com sistemas operativos Android e iOS.





"A utilização destes instrumentos de diagnóstico também fornece à Anacom elementos que ajudam a monitorizar o desempenho do serviço de acesso à Internet", relembra o regulador.