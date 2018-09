Anacom sugere que plafond de internet móvel não usado possa ser acumulado para meses seguintes

O regulador do sector das telecomunicações considera que os operadores podem cumprir as directivas relacionadas com a neutralidade da internet sem penalizar os consumidores. Nesse sentido, abre a porta a que o tráfego de internet móvel não utilizado num determinado mês possa ser acumulado para os meses seguintes.