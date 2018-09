Anacom suspende pagamento de 1 milhão de euros da Vodafone à Meo

A Anacom decidiu suspender, para já, a decisão que obrigava a Vodafone Portugal a pagar pela utilização dos postes da dona Meo. "No seguimento da reclamação apresentada pela Vodafone junto do regulador, sobre a decisão referente à ocupação dos postes da Altice/Meo, a Anacom decidiu suspender todos os efeitos desta decisão, incluindo a obrigação de pagamento", informou fonte oficial da Vodafone. Como o jornal i tinha noticiado, em causa está o pagamento em falta de mais de um milhão de euros.

A mesma fonte oficial da operadora liderada por Mário Vaz infromou ainda que foi hoje notificada da recente decisão do regulador, a qual "vem assim dar razão aos argumentos da Vodafone, levando a que o regulador repondere o que havia decidido".



Porém, fonte oficial do regulador esclareceu ao Negócios que " suspendeu a execução dos efeitos da decisão até apreciar a reclamação que a Vodafone apresentou". Ou seja, a Anacom não mudou o sentido de decisão favorável à Meo, divulgado em Agosto. E a Vodafone fica livre de pagar o montante pelo menos até ser conhecida a decisão final.



Em reacção ao anúncio da Vodafone, a Meo reagiu garantindo que vai continuar a lutar pelo pagamento em questão. Em declarações à Lusa, Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, admite pedir a intervenção policial para impedir o acesso não autorizado da Vodafone aos postes da Meo, caso entenda estar "em risco a vida das pessoas ou a integridade de bens".

Em causa está o litígio entre as operadoras Meo e a Vodafone relativamente às intervenções efectuadas por esta última nos postos da Altice Portugal para estabelecimento das ligações aos clientes finais. Segundo a dona da Meo, desde Agosto de 2017que a Vodafone deixou de apresentar os pedidos de acesso aos postes, bem como de pagar os preços tabelados para o efeito.





Em Agosto, de acordo com a decisão publicada no site do regulador, a Anacom deu razão à Meo, considerando que "não há fundamento" para a Vodafone ter deixado "unilateralmente" de pagar os valores referentes à ocupação dos postes, num total acumulado na ordem de um milhão de euros.





A Altice admite pedir a intervenção policial para impedir o acesso não autorizado da Vodafone aos postes da Meo, caso entenda estar "em risco a vida das pessoas ou a integridade de bens", disse o presidente executivo à Lusa.





(Notícia actualizada às 18:17 com reacção da Anacom)