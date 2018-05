Várias casas de investimento reviram as suas avaliações da EDP e da EDP Renováveis. Entre 11 bancos de investimento apenas quatro dão um preço-alvo à EDP acima da contrapartida oferecida pelos chineses da China Three Gorges.

A China Three Gorges (CTG) lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP e outra oferta sobre a EDP Renováveis na sexta-feira, 11 de Maio. E ofereceu uma contrapartida de 3,26 euros por cada acção da eléctrica e 7,33 euros por cada acção da EDP Renováveis.

O anúncio preliminar da OPA foi publicado já passava das 21:00 em Portugal, pelo que muitas casas de investimento só se pronunciaram esta segunda-feira, 14 de Maio, sobre a operação. Houve (pelo menos) cinco bancos de investimento que aumentaram a avaliação da EDP e uma que recomeçou a cobrir as acções da eléctrica, num universo de 11. Ainda assim, a avaliação média destas 11 casas de investimento é de 3,21 euros, o que fica abaixo dos 3,26 euros oferecidos pela CTG.

O Negócios não teve acesso a várias das notas de análise publicadas, tendo apenas conseguido consultar as avaliações que constam no terminal da Bloomberg, com datas posteriores a sexta-feira, 11 de Maio. Por isso, não conseguimos explicar os fundamentais usados por várias instituições para justificar as avaliações que fazem das empresas em causa.



Santander avalia EDP Renováveis 14,6% acima da OPA

O Santander reiniciou a cobertura das acções da EDP, avaliando a cotada liderada por António Mexia em 2,81 euros, um valor que está abaixo da actual cotação (3,44 euros), bem como abaixo do valor a que as acções fecharam na sexta-feira (3,11 euros) antes de ter sido lançada a OPA. A recomendação é de "manter". O Negócios não teve acesso a esta nota de análise.

Mas generosa foi a avaliação da EDP Renováveis, que passou de 7,70 euros para 8,04 euros, um "target" que supera em 14,6% a contrapartida oferecida pela CTG. A recomendação é de "comprar".

Kepler Cheuvreux sobe avaliação da EDP

A casa de investimento Kepler Cheuvreux elevou em 4,55% a sua avaliação da EDP, estipulando um preço-alvo de 3,45 euros. Este valor fica 5,8% acima da contrapartida da CTG. Este banco de investimento recomenda aos investidores "comprar" acções da eléctrica. O Negócios não teve acesso a esta nota de análise.

BNP Paribas aumenta avaliação para valor mais próximo da contrapartida

O BNP Paribas também decidiu elevar o "target" da EDP, elevando de 2,70 euros para 3,30 euros a sua avaliação. É um preço-alvo que fica acima da contrapartida de 3,26 euros oferecida. Já a recomendação passou de "underperform" para "neutral". O Negócios não teve acesso a esta nota de análise.

JBCapital mantém avaliação 7,4% acima da OPA

O JB Capital não alterou o seu preço-alvo da EDP, mantendo-o em 3,50 euros, um valor que está 7,4% acima do valor oferecido pela CTG. A recomendação também foi mantida em "comprar". O Negócios não teve acesso a esta nota de análise.

JPMorgan iguala contrapartida

O JPMorgan considera que a oferta dos chineses é "demasiado baixa para alcançar o controlo da empresa". E reviu a sua avaliação da eléctrica, mas apenas para o valor oferecido pela CTG, que é de 3,26 euros. O anterior "target" era de 2,95 euros. A recomendação é de "neutral".

Já para a EDP Renováveis, o JPMorgan, que já tinha uma avaliação superior à oferta dos chineses (7,50 euros), elevou o preço-alvo para 8,20 euros. Um valor que fica assim 11,9% acima da contrapartida de 7,33 euros.

BBVA eleva "target" em 31%

O BBVA reviu em alta a avaliação da EDP em 31%, passando o preço-alvo de 2,75 euros para 3,60 euros. Este banco de investimento passou assim a avaliar a eléctrica em mais 10,4% face à contrapartida oferecida. A recomendação é de outperform. O Negócios não teve acesso a esta nota de análise.

Société Générale mantém avaliação abaixo da OPA

O Société Générale manteve o preço-alvo da EDP em 3,10 euros, um "target" que fica quase 5% abaixo da contrapartida. A recomendação é de "manter", idêntica à da EDP Renováveis. Ainda assim a empresa liderada por João Manso Neto consegue uma avaliação de 8,00 euros, 9% acima do valor oferecido pela CTG. Mas em nenhum caso houve alteração na avaliação. O Negócios não teve acesso a esta nota de análise.

BPI antecipa "luta pelo controlo" da EDP mas mantém avaliação abaixo da OPA

O prémio que a China Three Gorges oferece pela EDP abre espaço para uma revisão em alta da contrapartida. Ou para uma corrida pelo poder na eléctrica comandada por António Mexia, acreditam os analistas do BPI e CaixaBank. Apesar desta análise, e de admitir que possa vir a rever em alta a avaliação da EDP, o BPI decidiu manter o preço-alvo em 3,20 euros (abaixo da OPA) e a recomendação de "neutral".

CaixaBI descrente na OPA mantém avaliação

O CaixaBI não acredita no sucesso das OPA da CTG a sobre EDP e a Renováveis uma que "o preço da oferta [sobre a EDP] é demasiado baixo". Esta casa de investimento decidiu manter a avaliação da eléctrica em 3,15 euros, bem como a recomendação em "acumular".

Credit Suisse mantém avaliação abaixo da OPA

O Credit Suisse também não alterou o "target" da EDP depois do lançamento da OPA. A avaliação desta casa de investimento é de 2,70 euros, 17% abaixo da contrapartida oferecida pelos chineses. A recomendação é de "neutral". O Negócios não teve acesso a esta nota de análise.

Investec avaliação EDP em 3,20 euros

A Investec também decidiu manter o preço-alvo da EDP em 3,20 euros, um valor que também está abaixo da oferta da CTG. A casa de investimento manteve igualmente a recomendação em "manter".





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.