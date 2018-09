André Geraldes fotografado com ‘agente das comissões’ do Sporting

D.R.

A CMTV teve acesso a imagens exclusivas que mostram um encontro entre o antigo dirigente do Sporting e arguido no processo de corrupção Cashball, André Geraldes, e o empresário João Pinheiro - responsável, entre outros, pela ida de Rúben Ribeiro e Doumbia para Alvalade quando Bruno de Carvalho liderava o clube, refere o Correio da Manhã.

O encontro entre André Geraldes, que foi director para o futebol do Sporting, e João Pinheiro aconteceu num hotel de luxo no Parque das Nações, em Lisboa, e durou largos minutos. Contactado pela CMTV, André Geraldes confirmou ter estado com João Pinheiro com quem tem relações familiares.



O antigo dirigente dos leões é suspeito de ser o estratega de um plano de corrupção de árbitros e jogadores de andebol e futebol para beneficiar o Sporting nas duas modalidades e está a ser investigado no processo de corrupção batizado de Cashball.

André Geraldes, recorde-se, era um homem de confiança de Bruno de Carvalho e foi detido em Maio. Saiu em liberdade depois de pagar 60 mil euros, precisamente o mesmo valor que os investigadores encontraram num cofre do seu gabinete no estádio de Alvalade.



João Pinheiro tem trabalhado nos últimos anos com o Sporting, tendo o seu nome surgido no polémico caso das comissões do japonês Tanaka. Segundo uma denúncia do antigo dirigente leonino Paulo Pereira Cristóvão, Pinheiro intitulou-se representante de Bruno de Carvalho nas negociações para tratar da transferência de Tanaka em 2014 para os leões. Ligação que, no entanto, foi sempre desmentida pelo anterior presidente dos leões.



A polémica em torno da transferência do avançado japonês surgiu depois de Pereira Cristovão ter enviado uma denúncia para a Procuradoria-Geral da República. Em causa estaria o pagamento de alegadas comissões no valor de 250 mil euros - Tanaka terá sido proposto por 500 mil euros -, mas o Sporting pagou 750 mil pela transferência do atleta.