André Vasconcelos volta a Portugal para liderar farmacêutica Roche

André Vasconcelos, 44 anos, é o novo diretor-geral da Roche Farmacêutica em Portugal, sucedendo a Simona Skerjanec, após deixar a liderança da estrutura deste grupo de biotecnologia na Bulgária, que ocupou nos últimos dois anos.

Formado em Bioquímica e com um mestrado em Oncologia, começou a carreira como investigador no IPO do Porto e está na Roche há 17 anos, tendo passado por várias funções em diversos países e regiões, como Espanha, Suíça e América Latina.

De regresso a Portugal, "alegre com possibilidade de retribuir ao Sistema Nacional de Saúde que [o] formou e aos doentes", André Vasconcelos refere, citado numa nota de imprensa, que depois da pandemia é preciso "assegurar que as soluções inovadoras chegam a quem delas precisa da forma mais rápida possível, ajudando os sistemas de saúde em termos de sustentabilidade".