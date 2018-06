O edifício onde funcionou a loja da Moviflor no Porto foi demolido para dar lugar à primeira Kinda Home em Portugal. Paulo Duarte/Negócios

De acordo com a mesma fonte oficial, o investimento total a realizar no primeira espaço Kinda Home em Portugal rondará os 20 milhões de euros. A loja, a erguer numa área de construção de quase 28 mil metros quadrados, num total de quatro pisos, terá cerca de 7,5 mil metros quadrados de área comercial, incluindo uma zona de restauração, a qual, nas lojas em Angola, operam sob a insígnia Kinda Food.

A loja do Porto "criará cerca de 150 empregos directos", avançou a mesma fonte oficial do grupo. "E muitos mais indirectos, uma vez que estamos a trabalhar com dezenas de parceiros nas várias áreas, desde a tecnologia, prestadores de serviços, agências, consultores, entre outros", explicou.

Porquê só agora a chegada da Kinda Home ao mercado de origem do seu proprietário? "Apesar de estar projectada a abertura em Portugal desde o início do projecto, por uma questão de oportunidade e enquadramento macroeconómico abrimos a primeira loja em Angola em 2013, período em que a economia portuguesa atravessava um período muito difícil e a economia angolana se encontrava numa fase de franca expansão", explicou o mesmo responsável.

Entretanto, prosseguiu, "assim que a economia portuguesa começou a apresentar sinais de melhoria, retomou-se o lançamento do projecto em Portugal, estando a equipa a preparar este lançamento para o último trimestre de 2018, começando com a loja localizada no Porto". Sobre a expansão da marca no nosso país, além da abertura na "melhor zona comercial de Lisboa", disse apenas que o grupo está a estudar e a negociar outras localizações", havendo ainda "uma aposta forte noutros mercados internacionais uma vez consolidada a posição no nosso mercado".

Grupo português Nuvi detém a angolana Refriango

O grupo Nuvi tem mais de 50 anos de história, operando em sete diferentes áreas de negócio. Entre outros domínios, é um dos maiores produtores de fruta de Portugal e com operações em vários outros países, e detém a produtora de refrigerantes e sumos Refriango em Angola, que produz cerveja da marca Tigra.

Curiosidade: foi a 26 de Maio de 2001 que a Moviflor (grupo que faliu com dívidas de 135 milhões de euros) abriu a sua loja na Rotunda AEP, no Porto, com a oferta de dois mil contos (10 mil euros) aos primeiros 200 clientes, três automóveis, televisões e trotinetes. O anúncio televisivo da inauguração era protagonizado por Herman José, na sua carismática personagem José Estebes.

Após a abertura de quatro lojas em Angola, nos últimos cinco anos, a Kinda Home, marca de mobiliário e decoração, e que incorpora uma zona de restauração Kinda Food, está a chegar a Portugal. "Estamos a construir uma loja no Porto, que prevemos abrir no final deste ano, e a fechar a operação de compra de um terreno em Lisboa", adiantou, ao Negócios, fonte oficial da Kinda Home, empresa do grupo Nuvi, que é controlado pelo empresário português Luís Vicente.No Porto, a Kinda Home está a nascer no local onde funcionou, até 2014, a loja da falida Moviflor, na Rotunda AEP (vulgarmente conhecida como Rotunda dos Produtos Estrela), em plena Estrada da Circunvalação. Depois de o edifício ter sido totalmente demolido, a obra está ainda na fase de construção das fundações.