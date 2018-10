Antiga sede do CaixaBI tem um novo inquilino

A antiga sede do Caixa Banco de Investimento já tem um novo inquilino. É agora a "casa" da Willis Towers Watson, que arrendou o espaço à Zurich - Companhia de Seguros Vida. A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vendeu o edifício à seguradora por 22 milhões de euros, no âmbito do processo de reestruturação do banco público que foi aprovado por Bruxelas e que inclui a alienação de activos imobiliários e financeiros.

A nova sede da empresa de consultoria, corretagem e soluções de seguros tem 2.785 metros quadrados distribuídos por sete pisos, de acordo com a Cushman & Wakefield, que foi responsável pela venda do edifício e depois pela comercialização em regime de arrendamento dos escritórios. Os restantes pisos – são 13 ao todo – serão ocupados por outros inquilinos, cuja identidade ainda não foi revelada.