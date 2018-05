Antigo CEO da Volkswagen acusado de fraude no escândalo “Dieselgate”

O antigo CEO da Volkswagen foi acusado quinta-feira no tribunal federal do Michigan (EUA) de conspiração e fraude no âmbito do chamado escândalo “Dieselgate”.

Bloomberg

O antigo líder da Volkswagen, Martin Winterkorn, foi acusado quinta-feira no tribunal federal do Michigan (EUA) pelo seu alegado papel no escândalo de falsificação de dados de emissões poluentes.

Winterkorn, que foi CEO da fabricante automóvel alemã entre 2007 e 2015, foi acusado de conspiração e fraude no âmbito da investigação criminal à tentativa da Volkswagen de manipular os resultados nos testes de emissões de dióxido de carbono nos automóveis a diesel nos EUA.

O escândalo levou à demissão de Winterkorn e custou milhares de milhões de dólares à Volkswagen em multas, para além de ter abalado fortemente a sua reputação.

A acusação alega que Winterkorn foi informado por funcionários da empresa da intenção de falsear os resultados dos testes de emissões nos EUA em Maio de 2014 e Julho de 2015, tendo, juntamente com outros altos responsáveis da Volkswagen, concordado com essa práctica.

Para além de Winterkorn, outros cinco executivos da empresa são acusados de fraude nos EUA devido ao "Dieselgate".

Em todo o mundo, aproximadamente 11 milhões de veículos foram afectados pela fraude cometida pelo grupo Volkswagen, dos quais oito milhões na Europa.