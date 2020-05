António Costa espera poder em junho retirar limites à capacidade dos restaurantes

O primeiro-ministro anunciou ainda uma novidade para os restaurantes. A restauração sabe que poderá reabrir na próxima segunda-feira, e que não poderá ultrapassar uma lotação de 50%. António Costa revelou que é intenção do Governo reverter essa limitação já no início de junho, desde que seja possível manter o distanciamento físico no interior dos estabelecimentos.Costa destacou que o regresso à atividade da restauração é outro passo "muito importante" na estratégia de desconfinamento, e admitiu que a limitação prevista é "fortemente restritiva". Assim, o Governo espera que nos próximos 15 dias "se criem condições para que no início de junho possamos dar passo em frente retirando essa limitação".

A reabertura do próximo dia 18 abrange restaurantes, cafés, casas de chá, pastelarias e esplanadas. Os espaços terão de cumprir as regras definidas no protocolo assinado entre a DGS e a AHRESP. Além da capacidade limitada a 50%, os restaurantes terão a obrigação de encerrar até às 23h00.



O comunicado do Conselho de Ministros esclareceu ainda aquele que era uma dúvida do setor, nomeadamente sobre a reabertura dos restaurantes dos centros comerciais. A nota refere que "permanecem encerradas as áreas de consumo de comidas e bebidas (food-courts) dos centros comerciais".



Também esta sexta-feira, o Governo esclareceu que a 18 de maio poderão reabrir também ao público em geral os serviços de restauração e bebidas dos estabelecimentos turísticos e de alojamento local. Até agora, estes serviços estavam limitados aos seus hóspedes. Terão de ser respeitadas as medidas aprovadas para os restaurantes e similares.