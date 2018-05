António Costa inaugura fábrica da Frulact no Canadá em operação há quase um ano

A fábrica da Frulact no Canadá, que entrou em produção em Junho do ano passado, emprega 55 pessoas e prevê fechar 2018 com vendas de 15 milhões de euros, é inaugurada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro português.

João Miranda, CEO da Frulact, prevê que a unidade do Canadá feche o seu primeiro exercício completo com uma facturação de aproximadamente 15 milhões de euros. Correio da Manhã

A Frulact, uma das maiores fabricantes europeias de preparados à base de fruta para a indústria alimentar, abriu em Junho do ano passado, em Kingston, no Canadá, a sua oitava unidade industrial, que será inaugurada esta quinta-feira, 3 de Maio, pelo primeiro-ministro português, no primeiro de quatro dias de visita oficial de António Costa a este país.

Com três fábricas em Portugal, duas em Marrocos, uma em França e outra na África do Sul, a unidade canadiana resultou de um investimento da ordem dos 20 milhões de euros e começou com um efectivo de 35 pessoas, empregando actualmente 55.

Nos pouco mais de seis meses de produção em 2017, a fábrica do Canadá "facturou 4,76 milhões de euros e deverá registar vendas de aproximadamente 15 milhões de euros este ano", adiantou João Miranda, CEO da Frulact, em declarações ao Negócios.

"Estamos a consolidar o Canadá e a exportar para os Estados Unidos. Em função da nossa capacidade de penetração, esta região deverá tornar-se, nos próximos cinco anos, uma das mais importantes para o grupo", frisou o empresário.

A plataforma produtiva na América do Norte visa fazer sair a Frulact da dependência do mercado europeu. "O objectivo é que no final do próximo ano a Europa, que representou 58% das nossas vendas em 2017, caia para menos de 50%", enfatizou João Miranda, que está à frente de um grupo que vende 98% da sua produção para 34 países.

A Frulact consolidou vendas de 112 milhões de euros no ano passado e prevê fechar o actual exercício com uma facturação de 122 milhões de euros.

O primeiro-ministro português é recebido esta quinta-feira pelo homólogo canadiano, Justin Trudeau, num dia que será marcado por encontros de carácter institucional e pela inauguração da fábrica da Frulact.

Durante os quatro dias de visita oficial ao Canadá, além de contactos com a comunidade portuguesa residente neste país (cerca de 450 mil cidadãos), António Costa terá uma forte agenda económica, sobretudo tendo como objectivo tirar o máximo partido do acordo de livre comércio, assinado em 2016 entre este país da América do Norte e a União Europeia, o CETA.