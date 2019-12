António Laranjo: Agora as "empresas só vão a jogo com preços muito superiores"  

O presidente da IP explicou que até 2018 as empresas estavam a apresentar propostas que chegavam a ser 30% abaixo do preço base e que este ano, devido aos concursos desertos, a IP vai ter que se adaptar.

O presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo, justificou esta quarta-feira no Parlamento que este ano há concursos do Ferrovia 2020 que ficam desertos porque as construtoras " já encheram as carteiras" de encomendas.