António Miguel Ferreira: O pai tecnológico do Negócios recorda a ideia lunática de criar um site

"Sinto-me um pouco o pai da criança. Não do projecto Negócios, mas do site." António Miguel Ferreira, actualmente "managing director" da Claranet Portugal & Latam, tem legitimidade para reclamar esta paternidade. Há 21 anos aceitou o desafio para fazer nascer tecnologicamente o negocios.pt e passadas mais de duas décadas continua a seguir, à distância, o percurso do site.