António Portela lamenta falta de crescimento económico e considera PRR "insuficiente"

"Quando pensamos que nem sequer 1% fomos capazes de crescer em 20 anos, é muito pobre. Assim, obviamente nunca conseguiremos convergir com a União Europeia. A criação de riqueza deve ser uma das grandes prioridades deste país", defende António Portela, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.O presidente executivo da Bial entende que a grande responsabilidade de puxar pelo crescimento do país recai sobre os empresários - que não devem estar "sempre à espera dos apoios e dos subsídios -, mas entende que ao Estado também cabe um papel "importante em termos de regulação e no apoio que dá a sociedade"."Devemos ser capazes de fazer o nosso caminho, mas é preciso termos condições para fazer esse caminho, para que se continue a investir". E é aqui que entra o Plano de Recuperação e Resiliência. "Na minha perspetiva, é insuficiente", afirma António Portela, defendendo que o PRR não vai totalmente ao encontro das necessidades das empresas.O presidente executivo da Bial entende que os fundos comunitários, "quando bem dados e investidos, são absolutamente fundamentais para as empresas darem saltos qualitativos importantes" e reconhece que, sem eles, "a Bial não teria sido capaz de fazer aquilo que faz hoje"."Temos concorrido aos quadros plurianuais e esperamos concorrer ao próximo. Seguramente voltará a ser muito importante para continuarmos a investir", acredita.No entanto, a Bial não vai concorrer ao PRR , porque "as regras que estavam estabelecidas não se adequavam" ao que a empresa precisa de fazer.