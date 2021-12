António Portela pede mais ambição aos empresários e descida de impostos ao Estado

"Nós, empresários, não devemos estar sempre à espera de apoios e subsídios", avisa o presidente executivo da Bial, António Portela, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.O CEO da farmacêutica entende que, independentemente do partido que esteja no poder, Portugal só conseguirá crescer se os gestores do país tiverem mais ambição."O Estado é importante em termos de regulação e no apoio que dá à sociedade, mas aquilo que vai determinar se somos um país que vai crescer a 1%, 3%, 5%, 7% ou 8% são as empresas, é aquilo que as empresas forem capazes de produzir", acrescenta. "E nós, os empresários, não devemos estar sempre à espera dos apoios e dos subsídios".Em todo o caso, o Estado tem também um papel a desempenhar, nomeadamente na parte fiscal. António Portela gostaria de ver uma descida de IRC em Portugal e dá o exemplo dos países que, ao baixarem impostos, "com políticas que ajudam as empresas", permitiram às empresas crescerem. O Estado, como consequência, "arrecada também mais impostos", defende o CEO da Bial."Devemos ser capazes de fazer o nosso caminho, mas é preciso termos condições para fazer esse caminho, para que se continue a investir", considera o gestor.