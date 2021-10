António Saraiva: “Mais uma vez as empresas estão ausentes do Orçamento do Estado”

O presidente da CIP considera que o resultado das autárquicas não veio alterar o jogo de forças no Parlamento, mesmo que tenha reforçado a liderança interna do PSD. Embora critique a ausência de grandes medidas para as empresas no OE para 2022, António Saraiva espera ainda ver propostas dos patrões, como a redução das tributações autónomas, no documento.





