No comunicado, o executivo sublinha ainda que o novo presidente do conselho de administração do grupo SATA tem "larga experiência na área da gestão privada e da formação de recursos humanos" e "esteve envolvido em diversos estudos económicos, entre os quais o "Impacto dos Transportes na Economia Regional -- Os Transportes Aéreos, Marítimos e Terrestres na Região Autónoma dos Açores", coordenado pela Norma-Açores"



Foi ainda membro da equipa liderada pela EDA (eléctrica açoriana) e SOMAGUE, no processo de privatização da ELECTRA, S.A., empresa de produção, transporte, distribuição e comercialização de energia e água em Cabo Verde.



António Teixeira iniciou a sua carreira profissional como monitor do Departamento de Economia e Gestão da Universidade dos Açores. Foi formador em diversas escolas profissionais da região e desempenhou também funções de membro da Comissão Executiva e vogal do INOVA -- Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores. segundo a nota do executivo açoriano, indicando ainda que António Teixeira foi director empresarial da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e de administrador da EDA, onde assumiu diversos cargos de administração e de gerência em empresas participadas, nomeadamente na GLOBALEDA, na SOGEO, na GEOTERCEIRA, na SEGMA e na EEG.

O Governo dos Açores anunciou este sábado a escolha do gestor de empresas António Luís Gusmão Teixeira para a presidência do conselho de administração da SATA, substituindo Paulo Menezes, que ocupa o cargo desde o final de 2015.Num comunicado enviado às redacções, o executivo açoriano acrescenta que, "com esta alteração no cargo de presidente do grupo SATA, será também efectuada uma recomposição total do respectivo Conselho de Administração da transportadora aérea açoriana". "Nos termos legais, o processo de nomeação de António Luís Gusmão Teixeira inclui a sua audição em sede de comissão parlamentar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores", explica ainda a mesma nota.Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade dos Açores, António Luís Gusmão Teixeira tem o curso especializado em Gestão por Projeto, ministrado pelo Centro de Estudos de Gestão (CEGE) do Instituto Superior de Economia e Gestão.