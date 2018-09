Antonoaldo Neves: “A alegação que TAP tem tarifas pornográficas é inaceitável”

O presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, afirmou esta quinta-feira, 13 de Setembro, no Parlamento que a companhia aérea "não discrimina a Madeira nos cancelamentos" e considerou que "a alegação que a TAP tem tarifas pornográficas é inaceitável".





O responsável, que respondia a questões e críticas do deputado do PSD Paulo Neves sobre os preços praticados e os cancelamentos registados para esta região autónoma, explicou que 65% dos cancelamentos para a Madeira se devem a razões meteorológicas e que excluindo esses casos "a TAP cancela igual na Madeira e no resto da rede".