ANTRAM acusa sindicato de não fazer "nenhuma cedência" e querer greve

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadoria (ANTRAM) acusou esta terça-feira o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SMMP) de não ter feito "nenhuma cedência" nas propostas que apresentou na véspera ao Governo e de ter recusado o mecanismo de mediação negocial do Executivo que ele próprio propôs.O porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, disse aos jornalistas que a ANTRAM "ficou a saber ontem do mecanismo de mediação e antes da ANTRAM se poder pronunciar o sindicato já recusava o mecanismo que propôs". "Perante isto, não podemos aceitar um mecanismo de mediação", acrescentou.

"Não há nenhuma cedência do sindicato, a proposta que apresentou representa um aumento salarial de 18%. E este sindicato afirma que o documento que assinou, na presença de membros do Governo, a 17 de maio não é válido", salientou o responsável.



"Este sindicato não tem outra vontade que não seja a de fazer a greve", concluiu.



Fectrans fala em "evoluções"



André Matias de Almeida falava à saída da reunião com a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), que não participa na greve, que decorreu no Ministério das Infraestruturas.





O coordenador da estrutura sindical, José Manuel Oliveira, indicou que a reunião sobre a revisão do contrato colectivo de trabalho foi marcada por "evoluções". "Mas fechado, fechado, só quando tivermos as condições que julgamos necessárias para a revisão do contrato colectivo de trabalho", disse, indicando que uma nova reunião está agendada para quinta-feira na sede da ANTRAM.