Ao fim de cinco trimestres a caírem, receitas da IBM voltam a crescer

As receitas da IBM voltaram a crescer, após cinco trimestres consecutivos de queda. No seu quarto trimestre fiscal, a faturação da tecnológica sediada em Armonk (Nova Iorque) aumentou 0,1% para 21,8 mil milhões de dólares. Os números ficaram acima das projeções dos analistas, que apontavam para 21,6 mil milhões de dólares.

Assim, depois de cinco trimestres a ceder terreno nas vendas, sobretudo devido à canibalização das suas tecnologias antigas e dos seus centros de dados, a IBM volta a conseguir aumentar as suas receitas e muito à conta do mercado da "cloud híbrida" - uma solução de computação em nuvem que combina uma nuvem privada com serviços em nuvem pública.

Estão, pois, a dar frutos os esforços decorrentes da aquisição da Red Hat – que se esperava que impulsionasse o crescimento da unidade de negócio de computação na nuvem.

A "cloud computing", recorde-se, é uma das áreas que tem sustentado os resultados da IBM e a tecnológica tem estado a apostar o seu futuro na estratégia híbrida para a nuvem, que lhe permite oferecer serviços simultaneamente nas "clouds" privada e pública.

A CEO da IBM, Ginni Rometty, pagou um prémio pela Red Hat para conseguir ajudar a empresa centenária – conta já com 108 anos – a conseguir apanhar os líderes de mercado: Amazon e Microsoft.

Segundo os números divulgados esta terça-feira, a Red Hat contribuiu com mil milhões de dólares para as receitas do trimestre terminado a 31 de dezembro, mas a IBM só foi autorizada a reconhecer 573 milhões de dólares desse valor devido às normas contabilísticas vigentes nos EUA.



Segundo os números dados a conhecer esta terça-feira, os lucros da IBM (excuindo custos excecionais) foram de 4,71 dólares por ação, quando a estimativa média do consenso de mercado apontava para 4,69 dólares.

Para o conjunto deste ano, a empresa espera lucros na ordem de pelo menos 13,35 dólares por ação.

Os investidores gostaram das notícias e estão a aplaudir estes números na negociação do "after-hours", com as ações a somarem 3,94% para 144,65 dólares, depois de terem encerrado a negociação do horário regular de terça-feira a ganharem 0,62% para 139,17 dólares.