APB: Banca portuguesa tem serviços mais baratos do que a espanhola  

Um estudo da Deloitte para a Associação Espanhola de Banca (AEB) e para a Confederação Espanhola de Caixas de Aforro (CECA) mostra que os bancos portugueses cobram em média 78 euros anuais pelos serviços prestados aos clientes típicos. Este valor é mais do dobro dos 38 euros que os espanhóis pagam pelos serviços bancários.

A Associação Portuguesa de Bancos, homóloga da AEB, contesta as conclusões deste relatório e critica a metodologia utilizada.

Em comunicado, refere que encomendou em Janeiro um estudo comparativo sobre comissões bancárias a uma "reputada consultora". Apesar de ainda não ter o resultado deste estudo, a entidade liderada por Faria de Oliveira conclui que a banca portuguesa tem serviços mais baratos do que a espanhola.

"A APB estima que nos serviços bancários básicos e de utilização generalizada (como Comissões de Manutenção ou Operações com Cartão de Débito), Portugal apresenta custos abaixo daqueles que são praticados em Espanha", refere o comunicado, concluindo que "a grande desproporção entre Portugal e Espanha que o estudo da Deloitte sugere não nos parece corresponder à realidade".

No estudo para a associação de bancos espanhóis, a Deloitte analisou sete países: Alemanha, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal e Reino Unido. A média dos custos com os serviços bancários situa-se em 91 euros anuais.

Em Portugal a Deloitte analisou a oferta do Novo Banco, BCP, ActivoBank e Santander Totta, que em conjunto representam mais de metade do mercado nacional.



No comunicado de diversos pontos, a APB critica o estudo da Deloitte, desde logo a metodologia utilizada.

"As conclusões do estudo são relativas a um conjunto de comissões e de custos de serviços muito diversos, com expressão bastante diferenciada nos diferentes mercados", refere o comunicado.