APED: "Acordo sobre cargas e descargas não é brilhante"

O acordo-quadro assinado no início de dezembro sobre as operações de transporte, cargas e descargas de mercadorias não é “brilhante”, admite Gonçalo Lobo Xavier em entrevista ao Negócios e Antena 1. No entanto, o secretário-geral da APED acredita que o período experimental de seis meses permitirá melhorar alguns aspetos.