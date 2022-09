APED rejeita tecto de preços estudado em Espanha

Com a inflação em Espanha acima dos 10%, Yolanda Díaz, vice-presidente do governo espanhol, quer estabelecer um limite no preço de alguns alimentos, criando uma espécie de cabaz de produtos básicos com máximos tabelados. Em Portugal, um cenário semelhante não parece colocar-se.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...