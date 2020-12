Apoio às rendas pode ir no máximo a 40 mil euros

Os empresários poderão começar a concorrer ao apoio às rendas a partir da primeira quinzena de janeiro. O acesso será feito através do Balcão 2020, tal como o programa Apoiar. A verificação do valor das rendas será automática, com base nos dados reportados à Autoridade Tributária.

Apoio às rendas pode ir no máximo a 40 mil euros









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.