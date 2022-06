Apoios devido à pandemia colocaram falências em mínimos de dez anos

O número de processos de insolvência caiu no último trimestre de 2021 para o valor mais baixo da última década, o que pode ser atribuído, pelo menos em parte, às ajudas proporcionadas pelos Estado devido à pandemia, avança esta quarta-feira, o Jornal de Notícias. Entre outubro e dezembro do ano passado, deram entrada 2.476 processos de falência, insolvência ou recuperação de empresa, menos 9% que no período homólogo do ano anterior, com 2021 a terminar com 1.991 insolvências decretadas (-5,4% face a 2020), ou seja, o valor mais baixo desde 2010 (1.744).Segundo o JN, que cita estatísticas do Ministério da Justiça, os dados revelam que os apoios no âmbito da pandemia de covid-19, como as moratórias, não só travaram o número de empresas e famílias que faliram, como também reduziram o total de casos.