Após boom, Amesterdão suspende instalação de novos centros de dados

A capital holandesa, que atraiu empresas de tecnologia com incentivos fiscais e eletricidade relativamente barata, suspendeu a instalação de novos centros de dados até o fim do ano. Segundo o governo local, a velocidade de abertura de centros tem colocado uma pressão insustentável sobre o mercado imobiliário e redes de energia.

"É necessário fazer uma pausa e formular políticas primeiro para que possamos ter uma melhor compreensão da localização dos centros de dados", afirmou Mariëtte Sedee, vereadora para desenvolvimento espacial, meio ambiente e assuntos agrícolas em Haarlemmermeer, um município a sudoeste de Amesterdão.

A região de Amesterdão, que abrange um raio de cerca de 50 quilómetros ao redor da capital, abriga cerca de 70% dos centros de dados na Holanda. A área que inclui a cidade e arredores possui cerca de um terço de todos os centros de dados na Europa. Muitos deles abriram apenas nos últimos cinco anos.

Empresas de tecnologia aceleraram a construção de centros de dados porque empresas e pessoas armazenam cada vez mais dados online e querem um acesso rápido. A iniciativa também coincidiu com a procura impulsionada por um grande número de transações online. A Holanda está entre os maiores polos de fintechs da Europa, com mais de 430 empresas ativas no mercado, de acordo com a Holanda Fintech.

A Associação Holandesa de Centros de Dados afirmou estar consternada com a decisão do governo da cidade de suspender investimentos nestas instalações.

"A nossa excelente infraestrutura de centro de dados é um imã para empresas de tecnologia (internacionais) e traz muito emprego", disse o grupo em comunicado. "Estamos surpresos que uma decisão rigorosa como esta esteja a ser tomada agora e tão de repente."

Grandes empresas de tecnologia como a Microsoft e a Google construíram grandes centros de dados nos arredores de Amesterdão, como em Middenmeer e Groningen. O centro regional para serviços de computação em nuvem da Microsoft está na Holanda. No fim de junho, a Google anunciou planos de investir mil milhões de euros para expandir a sua infraestrutura de centro de dados. Um novo centro será instalado em Agriport, a cerca de 50 quilómetros no norte de Amesterdão, e um centro já em operação em Eemshaven, a cerca de 210 quilómetros ao norte, será expandido.

