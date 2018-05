Após divórcio, realeza saudita disputa mansão na Califórnia

Dois membros da realeza saudita estão em processo de divórcio ao estilo americano com direito a disputa, num tribunal de Delaware, nos EUA, por um complexo de 18 quartos num condomínio fechado cheio de bilionários, em Beverly Hills.

O príncipe Faisal Bin Abdulaziz Al Saud processou a sua ex-mulher Fahdah Husain Abdulrahman Al-Athel para a impedir de vender a propriedade até decidir como dividir o valor arrecadado com a venda. Além disso, o príncipe quer de volta os 41 milhões de dólares que emprestou para reformar a mansão.

Os príncipes, que se casaram em 2001, compraram a estrutura de mais de 2.500 metros quadrados na Califórnia em Outubro de 2011 por 16,8 milhões de dólares, através de uma empresa de Delaware. A propriedade tem duas mansões separadas, numa área de 9.300 metros quadrados, e inclui 28 casas-de-banhos. Entre os vizinhos da propriedade situada em Beverly Hills estão o actor Mark Walhberg, o CEO do Fundo Platinum Equity, Tom Gores, e Barry Bonds, ex-jogador de beisebol do San Francisco Giants.

O príncipe, membro da secção saudita do grupo humanitário Crescente Vermelho, concedeu um empréstimo para a empresa de Delaware reformar a estrutura de estilo toscano, e foram instalados "sistemas audiovisuais" de última geração, segundo a queixa apresentada ao Tribunal de Delaware. Além disso, os designers gastaram 1,3 milhões de dólares em "iluminação exterior, móveis e acessórios", alega o responsável. O complexo está avaliado actualmente em 34 milhões de dólares em alguns websites de imóveis.

O príncipe acusou a ex-mulher de não manter adequadamente a propriedade e de não pagar os impostos. Descrita na acusação como "ex-Sua Alteza Real Princesa", a ex-mulher é agora chamada de senhora Alathel.

Matt Lewis, advogado de Los Angeles que representou a ex-princesa num processo separado no ano passado, não respondeu a um telefonema para comentar o assunto na terça-feira, 22 de Maio.

O Estado de Delaware é a sede de mais de metade das empresas de capital aberto dos EUA e de 63% das empresas da Fortune 500. O seu tribunal é especializado em analisar disputas comerciais.

Após o divórcio de 2016, o casal prepara-se para liquidar o único activo da empresa de Delaware - o complexo das mansões -, segundo o processo.

A ex-princesa "cometeu uma negligência grave ao não fazer a manutenção da propriedade" e a sua inacção afectou o valor do complexo, disseram os advogados do príncipe no processo.





