Aposta de Buffett numa cotada chinesa valorizou mais de 500% em 10 anos

A Berkshire Hathaway comprou 24,59% da BYD Co, a 26 de Setembro de 2008. Esta aquisição representou um investimento de 232 milhões de dólares. E a empresa de Warren Buffett entrou na fabricante chinesa de veículos de energias alternativas.

No espaço de uma década estas acções escalaram 500%. O que significa que o investimento de 232 milhões de dólares, representa agora uma participação avaliada em 1,6 mil milhões de dólares. O mesmo é dizer que, se vendesse agora esta posição, a Berkshire encaixaria uma mais-valia de 1,3 mil milhões de dólares.

No mesmo período, a Berkshire mais do que duplicou o seu valor. Apesar de não ser uma valorização tímida, a verdade é que comparando a subida de 145%, da empresa de Buffett, com os 500% da cotada chinesa, o desempenho ficou muito aquém.

A Bloomberg realça que o investimento de Buffett nesta cotada chinesa foi realizado dois anos antes de a Tesla se estrear em bolsa e antes deste mercado de veículos movidos através de energias alternativas gerar muita atractividade.