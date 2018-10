Aposta na queda das acções dos CTT diminui

As apostas na queda das acções dos CTT têm vindo a diminuir, com a posição a descoberto do capital dos correios a baixar para 6,81%, depois de o Connor Clark & Lunn Inv ter reduzido a sua posição, de acordo com a informação disponibilizada pela Bloomberg.O Connor Clark reduziram a posição curta no capital dos CTT para 2,39 milhões de acções, o que representa 1,59% do capital da empresa liderada por Francisco Lacerda (na foto). Este fundo é detentor da maior posição a descoberto nos CTT.O segundo investidor que mais aposta na queda das acções dos Correios é o GSA Capital, com uma posição inferior a 1%, segue-se o Marshall Wace (0,98%) e o Worldquant (0,88%)



Além destes fundos, há ainda mais quatro investidores a apostarem na queda do valor desta cotada: Citadel, Blackrock, Capital Fund e Stratus Master.