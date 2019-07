"Aposta na redução do IVA para 10% seria boa medida", defende AHRESP

A AHRESP prefere a descida do IVA na restauração para 10% a uma redução das taxas do IRC. A secretária-geral da associação argumenta que a reposição do IVA no setor em 13% foi uma “medida eficaz e que deve ser continuada”.