Apostas na queda da Tesla rendem 2,8 mil milhões aos investidores

Os investidores que apostaram na queda da Tesla ganharam 2,8 mil milhões de dólares depois de a cotada ter registado a descida mais abrupta desde a crise financeira.





O valor dos títulos recuou perante os receios de um enfraquecimento da economia causado pelo surto de coronavírus. Desde o máximo histórico atingido em meados de fevereiro, as ações desvalorizaram 19%. Nas últimas duas sessões houve uma recuperação mas, na semana anterior, a empresa acumulou uma desvalorização de 25,86%, contando a primeira semana de saldo negativo em treze.



Dessas treze, cinco contam ganhos superiores a 10% e a fabricante de carros elétricos mantém uma subida nas cotações desde o início do ano, de 78,2%.





A empresa liderada por Elon Musk (na foto) reúne apostas na queda de 12 mil milhões de dólares. A recente quebra ajudou estes investidores a recuperarem parte das perdas que foram acumulando desde o início do ano, contando agora um saldo negativo de 7,8 mil milhões de dólares, de acordo com os dados da S3 Partners citados pelo Financial Times.