Apostas na queda das grandes tecnológicas disparam mais de 40%

As FAANG - Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google - já contam 37 mil milhões de dólares em posições curtas (que beneficiam com a qued adas). E não são as únicas tecnológicas "carregadas" destas apostas: a Alibaba, sozinha, soma 18 mil milhões.

Numa altura em que as tecnológicas seguem ao leme dos ganhos em Wall Street, as apostas na queda destas empresas avançam também a velocidade cruzeiro. As posições curtas em relação às FAANG – o acrónimo para o grupo das gigantes Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google – já vão nos 37 mil milhões de dólares, um aumento de 42% comparativamente ao ano passado. Tesla, Ping na Insurance e Alibaba superam contudo o número de short-sellings de qualquer uma das FAANG, com a chinesa a bater todos os recordes.





Entre as FAANG, a Amazon é aquela que reúne mais destas apostas contrárias, somando 10 mil milhões em vendas a descoberto, segundo os dados da S3 Partners LLC, analisados pela Bloomberg. É seguida de perto pela Apple e a lista prossegue com a Alphabet, Netflix e apenas uma "intrusa" antes do Facebook, a Microsoft.





Fora deste grupo, só a chinesa Alibaba reúne mais de 18 mil milhões em short-sellings. Em segundo lugar fica a Ping An Insurance e finalmente a Tesla, que tem estado debaixo de fogo após a controvérsia lançada pelo CEO, Elon Musk, que anunciou intenções de retirar a empresa de bolsa.