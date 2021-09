App de estacionamentos EasyPark chega a Portugal com primeira paragem em Lisboa

Todos os espaços de estacionamento de rua em Lisboa vão passar a estar cobertos pela aplicação da EasyPark que escolheu a capital para lançar os seus serviços em Portugal.





"Estamos felizes por dar o passo de entrada em Portugal e começar a oferecer os nossos serviços quer aos condutores, quer aos provedores de estacionamento", afirmou a diretora para Portugal do grupo, citada num comunicado divulgado esta quarta-feira. "A EasyPark fará uma diferença significativa para tornar as cidades de Portugal mais habitáveis, começando por Lisboa", realça Jennifer de Sousa.

A empresa de mobilidade, presente em mais de 3.200 cidades em 27 países, oferece serviços diversificados. A título de exemplo, "torna possível iniciar, parar, prolongar ou reduzir a sessão de parqueamento na aplicação" e permite aos condutores "efetuarem o pagamento do carregamento do veículo elétrico", ajudando-os ainda a "encontrar ruas com elevada disponibilidade de estacionamento e a fazer uma pré-reserva de lugares".



Em comunicado, a empresa de tecnologia realça que a aplicação se encontra ainda adaptada para sistemas operacionais in-car como a Apple CarPlay ou a Android Automotive.





Já aos provedores de estacionamento, assim como aos municípios e donos de propriedades, a companhia disponibiliza soluções de software, que "recolhem dados para ajudar na tomada de decisões referentes ao planeamento nas cidades".