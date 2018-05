Apple a valer um bilião? Faltam 16 dólares por acção

David Gray / Reuters



Na semana passada, a Apple disparou 3,92% depois de Warren Buffett anunciar que comprou mais de 75 milhões de acções da tecnológica, elevando para quase 5% a sua participação na empresa.



Apesar de a venda do iPhone ter ficado abaixo da meta, a empresa liderada por Tim Cook superou as projecções de lucros e receitas, com o volume de negócios a registar o maior aumento em dois anos.

A Apple chegou aos 920,8 mil milhões de dólares de capitalização bolsista. Ficou a menos de 80 mil milhões de atingir o valor de mercado de um bilião - o que parece uma larga distância mas que se traduz numa valorização de 8,6%, o equivalente a 16 dólares por acção.Desde a última segunda-feira, a tecnológica liderada por Tim Cook já acumulou ganhos de 12,04%, estando agora a cotar nos 185,16 dólares por título, mas chegou a tocar nos 187,67 dólares. Para ser a primeira cotada de Wall Street a valer um bilião, tendo em conta o actual número de acções emitidas, basta que os títulos atinjam os 203,48 dólares.Só entre quarta-feira e o final da semana, o preço das acções subiu 8,7%, mais do que aquilo que é agora necessário para chegar ao bilião.Antes do salto de sexta-feira, já a Apple tinha dado um ainda maior: no dia da apresentação de resultados do primeiro trimestre, a 1 de Maio, a empresa valorizou 4,42% para os 176,57 dólares. Isto, após dois dias de fortes subidas - 1,81% e 2,32% - na expectativa da apresentação das contas.As rivais Amazon e Alphabet, a empresa-mãe da Google, estão consideravelmente mais longe do bilião. À empresa de Jeff Bezos falta cerca de 222 mil milhões para a conquista e à Alphabet 264 mil milhões de dólares em capitalização bolsista.