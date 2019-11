Apple altera teste de software depois de falhas no iPhone 11

A Apple decidiu reformular os seus testes de software depois de várias falhas terem afetado as novas versões dos sistemas operacionais do iPhone e iPad, segundo fontes próximas do assunto.

O diretor de software Craig Federighi e a sua equipa, que inclui Stacey Lysik, anunciaram as mudanças numa recente reunião interna com programadores de software da empresa. A nova abordagem exige que as equipas de desenvolvimento da Apple garantam que versões de teste, conhecidas como "compilações diárias", de futuras atualizações de software desabilitem automaticamente recursos inacabados ou com falhas. Quem realizar os testes terá a opção de ativar seletivamente estes recursos, através de um novo processo interno e menu de configurações denominado Flags, permitindo isolar o impacto de cada adição individual no sistema.

Quando o iOS 13 da empresa foi lançado juntamente com o iPhone 11 em setembro, utilizadores e programadores de aplicações foram confrontados com uma série de falhas de software. As aplicações falharam ou iniciavam lentamente. O sinal móvel era inconsistente. Ocorreram erros na interface de utilizador em aplicações como "mensagens", problemas de pesquisa em todo o sistema e ao abrir emails. Alguns novos recursos, como a partilha de pastas de arquivos no iCloud e a transmissão de músicas para vários AirPods, estavam atrasados ??ou ainda indisponíveis. Isto resultou numa das atualizações de sistema operacional mais problemáticas e inacabadas da história da Apple.

"O iOS 13 continua a destruir o meu humor", escreveu o programador Marco Arment no Twitter. "O mesmo", respondeu Jason Marr, cocriador da aplicação de lista de compras AnyList. "A Apple realmente mostrou falta de respeito pelos seus programadores e clientes com o iOS 13."

Os problemas mostram como os iPhones se tornaram complexos e com que facilidade os utilizadores podem dececionar-se com uma empresa conhecida pela fácil integração de hardware e software. As atualizações anuais de software, programadas para serem lançadas juntamente com os novos iPhones, são essenciais para que a Apple ofereça novos recursos e impeça que os utilizadores migrem para o Android. Os sistemas operacionais atualizados também oferecem aos programadores mais ferramentas para a criação de aplicações, catalisando mais receitas para a Apple na App Store.

A porta-voz da Apple, Trudy Muller, não quis comentar.

O novo processo de desenvolvimento deve ajudar as primeiras versões internas do iOS a serem mais utilizáveis?. Antes do desenvolvimento do iOS 14, algumas equipas acrescentavam recursos todos os dias que não eram totalmente testados, enquanto outras equipas contribuíam com alterações semanalmente. "...Era como uma receita, com muitos cozinheiros a adicionar ingredientes", revelou uma pessoa com conhecimento no processo.

O software de teste normalmente sofre tantas mudanças em diferentes estágios de desenvolvimento que acaba por dificultar o uso dos aparelhos. Com isto, os responsáveis pelos testes perdem o controlo "sobre o que está a funcionar e o que não está a funcionar", disse a mesma fonte. Isto minou o objetivo principal do processo de teste, enquanto engenheiros da Apple tentavam verificar como o sistema operacional estava a reagir a muitos dos novos recursos, levando a alguns dos problemas do iOS 13.

(Texto original: Inside Apple’s iPhone Software Shakeup After Buggy iOS 13 Debut)