Apple apresenta nova fornada de iPhones a 10 de setembro

A gigante tecnológica vai apresentar os novos produtos no início do próximo mês, no Steve Jobs Theater, na sua sede na Califórnia. Os aparelhos devem estar à venda duas semanas após a divulgação nos EUA.

A fabricante do iPhone vai realizar o evento de apresentação de novos aparelhos no dia 10 de setembro, apesar de não revelar mais nada para além da data, já são conhecidas algumas novidades dos produtos. Este ano, o foco da Apple será a fotografia, segundo adiantou a Bloomberg.



A Apple costuma colocar as novas versões dos iPhones à venda duas semanas após o seu lançamento e disponibilizar as novas atualizações de "software" passados alguns dias. Depois de no ano passado, a empresa ter falhado as estimativas de vendas de aparelhos, este ano a sua comercialização assume particular importância.



Para além do já habitual lançamento de três novos iPhones – algo que a Apple tem feito desde 2017 –, serão anunciadas também novas versões de iPads, com câmaras fotográficas melhoradas e ecrãs mais largos, e do Apple Watch, segundo tinha avançado a Bloomberg. O MacBook Pro terá um ecrã mais fino e maior, com 16 polegadas (o anterior tinha 15).





A grande novidade dos sucessores do iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR prende-se com o sistema fotográfico.