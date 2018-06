Apple apresenta iOS duas vezes mais rápido

Na edição deste ano da conferência anual de programadores da Apple (WWDC 2018), esperava-se que a companhia liderada por Tim Cook anunciasse uma nova versão do sistema operativo do iPhone e do iPad, o iOS. E assim foi.

Esta segunda-feira, primeiro dos cinco dias de duração do evento, a tecnológica apresentou o iOS12, dizendo que vai fazer com que os aparelhos mais antigos, como o iPhone6, trabalhem melhor.





A empresa liderada por Tim Cook sublinhou que o iOS12 poderá levar a cabo tarefas simples, como abrir aplicações, com o dobro da rapidez do seu antecessor (o iOS11).



E mais: este sistema operativo funcionará nos mesmos aparelhos que o iOS11, o que abrange um leque de produtos que remonta a 2013, sublinhou a Apple, citada pela Reuters.



Vídeochamadas com 32 pessoas





A Apple também deu hoje a conhecer um novo projecto desenvolvido pela sua equipa de programadores: as vídeochamadas em grupo que "aguentam" até 32 utilizadores.

Esta nova funcionalidade coloca a empresa em concorrência directa com empresas como a Cisco Systems e a Microsoft, sublinha a Reuters.



O novo iOS tem outras características novas, como a possibilidade de criarmos emojis personalizados, que recriam a nossa personalidade e estado de espírito.



A realidade aumentada volta a ser alvo de atenção da Apple, com novidades neste domínio no novo sistema operativo. "É agora possível enviar objectos de realidade aumentada com mensagens e email, para serem depois vistas no mundo real", salienta a empresa.