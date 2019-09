Apple financia-se em 7 mil milhões na primeira emissão de dívida desde 2017

A Apple está no mercado com uma emissão de dívida no valor total de 7 mil milhões de dólares. Esta é a primeira emissão da dona do iPhone em quase dois anos.

A Apple está no mercado a realizar uma emissão de dívida no valor de 7 mil milhões de dólares, através de cinco leilões com maturidades que vão dos três aos 30 anos, revela a Bloomberg.