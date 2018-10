Apple investe 520 milhões no fabricante europeu de microprocessadores Dialog

A Apple vai investir 600 milhões de dólares (520 milhões de euros) na compra de activos e licenças do fabricante de microprocessadores anglo-alemão Dialog Semiconductor, anunciou hoje o gigante tecnológico norte-americano.

O investimento contempla duas fases, segundo a agência de informação financeira Bloomberg, uma inicial de 300 milhões de dólares, relacionada com a compra de activos e licenças, e uma segunda fase de igual montante, que tem a ver com o pagamento adiantado dos produtos do fabricante de microprocessadores Dialog Semiconductor, que vão ser adquiridos pela Apple nos próximos três anos.

O microprocessador, geralmente chamado de processador, é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador.