Apple mais perto de ser uma "trillion-dollar baby"?

A Apple soma e segue. Na sessão de hoje já atingiu um valor de mercado de 949 mil milhões de dólares, a capitalizar a apresentação de novidades – como a nova versão do sistema operativo iOS – na conferência anual de programadores que ontem decorreu em San Jose, Califórnia.

A cotada da maçã, sediada em Cupertino, na Califórnia, segue a somar 0,70% para 193,13 dolares, o que lhe vale uma capitalização bolsista de 949,38 mil milhões de dólares. Os investidores continuam assim na expectativa de a ver chegar à marca do bilião de dólares.

A tecnológica liderada por Tim Cook (na foto) está assim na corrida à categoria de "trillion-dollar baby". É assim mesmo que muitos meios especializados se referem à possibilidade de a Apple vir a valer um bilião (1.000.000.000.000) de dólares em bolsa.

Mas será um valor de mercado muito alto? A Bloomberg diz que não. Muito pelo contrário, é "completamente lógico".

"A Apple está mais perto do que qualquer outra empresa norte-americana de atingir esse marco. Mas num mundo em que as bolsas dos EUA viram entrar mais 20 biliões de dólares numa década, o aspecto realmente surpreendente seria se nenhuma cotada estivesse neste momento a bater à porta dos 13 dígitos", sublinha a agência noticiosa.



Os novos iOS (o iOS12 para o iPhone e iPad, e o Mojave para o Mac), mais realidade aumentada e vídeochamadas com 32 pessoas foram algumas das novidades apresentadas ontem pela Apple e que estarão disponíveis no segundo semestre.