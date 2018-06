Apple multada por tribunal australiano por desactivar iPhones reparados por terceiros

David Gray/Reuters

A Apple foi condenada pelo Tribunal Federal da Austrália a pagar uma multa de 6,7 milhões de dólares (5,77 milhões de euros), segundo adianta a Reuters.

Em causa está o facto de a tecnológica ter procedido a actualizações de sistema que desactivavam iPhones que tivessem sido reparados por lojas não oficiais. A queixa foi feita pela Australian Competitor and Consumer Commission (ACCC).

A marca foi acusada de ter recusado reparar cerca de 275 iPhones, alegando que tinham sofrido arranjos por lojas não reconhecidas pela marca.



"O facto de um iPhone ou um iPad ter sido reparado por alguém que não a Apple resulta em que as garantias do consumidor deixem de ser aplicadas", afirmou em comunicado Sarah Court, representante da ACCC, citada na Reuters.



A Apple já garantiu que vai compensar os clientes afectados pela actualização de software que resultava na desactivação total dos iPhones. A tecnológica da maçã já contactou cerca de 5.000 clientes, de acordo com a agência noticiosa.

Ainda na segunda-feira, 18 de Junho, a gigante da tecnologia anunciou que iria partilhar automaticamente a localização dos utilizadores de iPhones e iPads com os serviços de emergência dos EUA assim que fossem efectuadas chamadas para as linhas desses serviços.

A nova funcionalidade da tecnológica vai integrar a próxima actualização de software dos dispositivos. Um recurso que tem como intuito reduzir os tempos de resposta dos serviços de emergência dos Estados Unidos na altura de localizarem a pessoa em situação de urgência.