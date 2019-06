Apple Pay chega a Portugal através de "muitos bancos"

O Apple Pay chegou ao mercado português a partir desta quarta-feira, sendo que a fabricante do iPhone diz que o serviço está disponível através de "muitos bancos nacionais".

O anúncio também foi feito pela Mastercard, que identifica vários "bancos" online onde o serviço está disponível.

"Em cooperação com os seus parceiros Banca Transilvania, Boon, Edenred, J&T, mBank, Monese, N26, Revolut, Slovenská sporitelna, Unicredit Bank oferece hoje aos seus clientes o Apple Pay, transformando os pagamentos móveis com uma forma fácil, segura e privada de pagar", refere um comunicado internacional da empresa de cartões de crédito e pagamentos.

Destas instituições, pelo menos três estão presentes em Portugal e estão no lançamento do serviço no país: Monese, N26, Revolut. São também as três únicas que constam da página em Portugal do Apple Pay. As outras companhias são a Mastercard e também a Visa.

Contudo, na página dedicada a Portugal, a Apple refere que "o Apple Pay funciona com cartões de débito e pré-pagos de muitos bancos nacionais".

No comunicado emitido hoje, a Mastercard diz que o Apple Pay "vai estar disponível a partir de hoje para os clientes Mastercard na Bulgária, Croácia, Chipre, Estónia, Frécia, Letónia, Lichtenstein, Lituânia, Malta, Portugal, Roménia, Eslováquia e Eslovénia".



A Visa também anunciou que "os titulares de conta em Portugal vão poder usar o Apple Pay no seguimento da expansão do serviço em 13 países europeus".





"O Apple Pay funciona no mesmo sistema Contactless que os consumidores já utilizam quando aproximam os seus cartões de débito ou crédito no crescendo número de terminais de pagamento que aceitam a tecnologia Contactless em Portugal", refere o comunicado da Visa. "A introdução do Apple Pay em Portugal, combinada com a tecnologia de tokenização da Visa, irá transformar o modo como os consumidores efetuam pagamentos em Portugal," refere Paula Antunes da Costa, Country Manager da Visa em Portugal



No seu site oficial, a Apple tem uma lista de 35 países onde o seu sistema de pagamentos está presente, mas esta ainda não contém estes países onde o serviço estreia hoje.

A Monese é uma das fintech presente em Portugal que também anunciou o lançamento do Apple Pay em Portugal. "Os utilizadores podem alternar entre os seus cartões Monese, dentro da aplicação Wallet, com a mesma facilidade com o que fazem dentro da aplicação da Monese, refere um comunicado da companhia, acrescentando que a "Monese passa a disponibilizar o serviço Apple Pay em 27 países europeus".

A Monese explica que "quando é utilizado um cartão de crédito ou de débito através deste serviço, o número do cartão não fica armazenado nem no dispositivo nem nos servidores da Apple".

"Em vez disso é atribuído um número de conta de dispositivo único, encriptado e armazenado de forma segura no seu dispositivo sendo cada transação autorizada com um código de segurança único e dinâmico que só pode ser usado uma única vez", acrescenta.

O Apple Pay também está disponível nas aplicações mobile do Crédito Agrícola, que será o único banco com o serviço no dia em que ele é lançado em Portugal. A instituição já tinha anunciado no mês passado que iria estar no lançamento do serviço em Portugal.

O Apple Pay é um sistema de pagamentos, que permite realizar estas operações utilizando dispositivos da Apple. Segundo o Crédito Agrícola, com este serviço o cliente pode fazer compras em lojas físicas e na internet, bem como enviar e receber dinheiro através de mensagens. O sistema é compatível com o iPhone SE, iPhone 6 e superiores, bem como com o Apple Watch.