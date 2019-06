Apple pronta para revelar nova era de aplicações e dispositivos

A conferência de programadores da Apple, que começa esta segunda-feira, vai aproximar a empresa de um futuro no qual o iPhone já não será a peça central de outros produtos e serviços.

O presidente da Apple, Tim Cook, e outros líderes vão dar uma palestra na Worldwide Developers Conference em San José, Califórnia, para revelar as atualizações dos sistemas operacionais da Apple e uma nova abordagem para as aplicações.

As mudanças vão revelar a nova geração de dispositivos e softwares da Apple: Apple Watches mais independentes dos iPhones, iPads com software que reduz a necessidade de um laptop, aplicações executadas em qualquer dispositivo da Apple e áreas de crescimento como a realidade aumentada e a gestão de saúde pessoal, segundo pessoas a par dos planos.



Embora a conferência seja focada em software, a empresa muitas vezes dá pistas de lançamentos de hardware no evento. A Apple não deve lançar um Apple Watch ou iPhone até ao terceiro trimestre, mas poderá avançar com uma nova versão do Mac Pro na conferência.





Alguns destaques: