Apple quer produzir os próprios chips e começar a largar Intel em 2021

A transição deverá ser gradual e vai começar por abarcar as gamas de computadores com menor poder de processamento.

A tecnológica americana Apple pretende que, a partir de 2021, os seus computadores Mac possuam um chip criado pela própria empresa, em vez de utilizar os que são produzidos pela marca Intel.





A transição deverá ser gradual e vai começar por abarcar as gamas de computadores com menor poder de processamento, avança a Bloomberg, citando fontes próximas do processo que preferiram não ser identificadas. Pelo menos um computador Mac deverá ser lançado no próximo ano já com um processador da mesma marca.



Mas a quantidade de chips que está a ser planeada, num processo cujo nome de código é Kalamata, sugere que os planos de produção de chips são substancialmente mais alargados.