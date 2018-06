Apple vai partilhar localização de quem liga para linha de emergência nos EUA

A nova funcionalidade da Apple vai integrar a próxima actualização de software do iPhone e do iPad. Esta funcionalidade só estará disponível nos EUA.

A Apple anunciou esta segunda-feira, 18 de Junho, que vai partilhar automaticamente a localização dos utilizadores do iPhone e do iPad com os serviços de emergência, assim que forem efectuadas chamadas para as linhas deste serviço nos EUA, de acordo com um comunicado da empresa, citado na CNBC.



A nova funcionalidade da tecnológica vai integrar a próxima actualização de software tanto para o iPhone como para o iPad. Um recurso que tem como intuito reduzir os tempos de resposta dos serviços de emergência na altura de localizarem a pessoa em situação de urgência.



O novo sistema da Apple foi desenvolvido pela empresa americana RapidSOS e permite que a localização dos utilizadores seja enviada automaticamente para os centros telefónicos de emergência.



Os dados referentes à localização dos utilizadores não vão ser usados para fins que não sejam estritamente de urgência e somente os centros telefónicos de emergência vão ter acesso ao local onde se encontra a pessoa, garante a Apple no comunicado, citado na CNBC.



"As comunidades confiam nos serviços de emergência quando precisam, e nós acreditamos que as pessoas devem ter o melhor serviço disponível" afirmou o CEO da Apple, Tim Cook, no comunicado da tecnológica, citado na CNBC. "Quando qualquer segundo conta, estas ferramentas podem ajudar os técnicos de emergência a alcançar as pessoas quando mais precisam de assistência", acrescentou.



A nova funcionalidade vai estar apenas disponível nos Estados Unidos.