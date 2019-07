Aramco estará a preparar (outra vez) o maior IPO de sempre

A Arábia Saudita estará a preparar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Aramco, a petrolífera que é a empresa mais lucrativa do mundo. A informação está a ser avançada pela Bloomberg, que cita fontes próximas do processo.

A Aramco terá encetado recentemente negociações com um grupo restrito de bancos de investimento para discutir os papéis que cada um terá naquele que será o maior IPO de sempre, segundo as mesmas fontes.

O IPO deverá ser realizado em 2020 ou 2021. Este é pelo menos o desejo do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

Esta não é a primeira vez que a Aramco é notícia por causa do seu IPO. A operação de venda de ações foi anunciada, adiada, suspensa e finalmente cancelada no verão do ano passado.



O IPO da Aramco foi apelidado de "operação do século", prevendo-se que a venda de 5% do capital da petrolífera rendesse 100 mil milhões de dólares. Este montante avaliaria a empresa em dois biliões de dólares. E este continua a ser o objetivo da Arábia Saudita.